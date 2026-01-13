Inmet emite alerta de onda de calor para todo o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para onda de calor que atinge todo o Espírito Santo. O aviso segue válido até às 23h59 de quarta-feira (14).

Segundo o Inmet, as temperaturas devem permanecer até 5 °C acima da média por um período entre três e cinco dias. Dessa forma, o órgão aponta risco à saúde, principalmente em razão da exposição prolongada ao calor intenso em todas as regiões capixabas.

Além disso, o cenário exige atenção redobrada de grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. O calor persistente pode provocar mal-estar, desidratação e agravamento de problemas de saúde.

Por isso, o Inmet reforça a importância de acompanhar os avisos oficiais e adotar medidas preventivas durante o período do alerta. Em situações de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.