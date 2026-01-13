Terça-feira será de sol e calor em todo o Espírito Santo

O ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Espírito Santo nesta terça-feira. Não há previsão de chuva em nenhuma região do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, de acordo com o Incaper, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia. O vento sopra fraco a moderado, sobretudo no litoral capixaba.

Leia também: Entrega de material escolar antecipa preparação para o ano letivo em Cachoeiro

Na Grande Vitória, o dia começa com poucas nuvens e segue sem chuva. Além disso, o vento permanece fraco a moderado. A mínima é de 22 °C e a máxima chega a 34 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23 °C e 34 °C.

Já na Região Sul, o tempo firme predomina durante todo o dia. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima alcança 36 °C. Enquanto isso, nas áreas altas, as temperaturas variam entre 18 °C e 33 °C.

Na Região Serrana, o cenário se repete. Há poucas nuvens e ausência de chuva. Nas áreas mais baixas, os termômetros variam entre 21 °C e 32 °C. Por outro lado, nas áreas elevadas, a mínima é de 18 °C e a máxima chega a 30 °C.

No Norte do estado, o sol aparece entre poucas nuvens. O tempo segue seco, com mínima de 21 °C e máxima de 34 °C.

Enquanto isso, na Região Noroeste, o tempo permanece estável. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 35 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 32 °C.

Por fim, na Região Nordeste, o dia também será de poucas nuvens e sem chuva. O vento sopra fraco a moderado, com temperaturas entre 23 °C e 35 °C.