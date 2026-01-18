INMET emite alerta de tempestade no Espírito Santo

O INMET emite alerta de tempestade com perigo potencial válido entre este domingo (18) e a manhã de segunda-feira (19). O aviso começou às 8h29 e segue até as 9h, conforme atualização oficial do instituto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante o período, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o volume diário pode alcançar até 50 milímetros em algumas localidades.

Leia também: Cachoeiro e outras cidades recebem alerta de perigo para tempestades

O alerta também prevê ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Há ainda possibilidade de queda de granizo em pontos isolados da área afetada.

Segundo o INMET, o risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica é considerado baixo.

Mesmo assim, podem ocorrer alagamentos pontuais e queda de galhos de árvores.

Diante do cenário, os órgãos de segurança orientam a população a adotar medidas preventivas.

Principalmente, durante rajadas de vento e pancadas de chuva mais intensas.

As autoridades recomendam não se abrigar debaixo de árvores. Além disso, motoristas devem evitar estacionar próximos a torres e placas de propaganda.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Também é possível acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193.