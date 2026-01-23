Inmet renova alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou, nesta sexta-feira (23), dois alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo. As atualizações mantêm o estado em atenção para os próximos dias, sobretudo nas regiões Sul e Serrana.

O alerta amarelo, que indica perigo potencial, segue válido até domingo (25), às 23h59, e abrange todo o território capixaba. O aviso aponta possibilidade de chuvas intensas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Confira os municípios atingidos pelo alerta amarelo:

Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Além disso, o Inmet mantém um alerta laranja, que indica perigo, válido até sábado (24). Esse aviso atinge 34 cidades das regiões Sul e Serrana, com previsão de volumes elevados de chuva em curto período.

Da mesma forma, um alerta vermelho para acumulado de chuvas entrou em vigor em 28 municípios capixabas. O nível máximo de alerta indica risco elevado de alagamentos, deslizamentos de terra e transbordamento de rios, especialmente em áreas já afetadas por chuvas recentes.

As cidades sob alerta vermelho são:

Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e siga as recomendações da Defesa Civil, especialmente em áreas de risco.