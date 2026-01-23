Previsão do tempo: chuva segue em todo o Espírito Santo nesta sexta (23)

A Zona de Convergência do Atlântico Sul perde intensidade sobre o Espírito Santo nesta sexta-feira. No entanto, a umidade trazida pelos ventos costeiros mantém o tempo instável em todo o estado.

Por isso, a previsão indica chuva em todas as regiões. A maior frequência ocorre na metade Sul, incluindo a Grande Vitória, e em áreas do Noroeste próximas à divisa com Minas Gerais.

Enquanto isso, as temperaturas apresentam elevação ao longo do dia. No litoral, o vento sopra fraco a moderado, o que contribui para a sensação de abafamento.

Previsão por região

Grande Vitória

Na Grande Vitória, há muitas nuvens e chuva em alguns períodos. Além disso, o vento sopra fraco a moderado. A temperatura varia entre 21 °C e 29 °C. Em Vitória, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 29 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o céu permanece encoberto e a chuva ocorre de forma intercalada. Ainda assim, o vento segue fraco a moderado. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima atinge 27 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 20 °C e 23 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o tempo continua fechado. Contudo, a chuva aparece apenas em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 21 °C a 25 °C. Por outro lado, nas áreas altas, a mínima é de 19 °C e a máxima chega a 23 °C.

Região Norte

Na Região Norte, há variação de nuvens. Ainda assim, a previsão aponta chuva em períodos alternados. As temperaturas sobem, com mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo varia entre nuvens e aberturas. Entretanto, há chuva principalmente nas áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 26 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o céu apresenta variação de nuvens e chuva em alguns períodos. Além disso, o vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima é de 23 °C, enquanto a máxima alcança 30 °C.