Itapemirim: campanha chama atenção para saúde mental e bem-estar animal

O município de Itapemirim lançou uma campanha de conscientização que integra saúde mental, equilíbrio emocional e bem-estar animal, destacando a relação direta entre o cuidado psicológico dos tutores e a qualidade de vida de cães e gatos. A iniciativa é promovida pelo Departamento de Bem-Estar Animal dentro das ações do Janeiro Branco, movimento dedicado à reflexão e ao cuidado com a saúde mental.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Com o lema de que cuidar da saúde mental humana também é proteger quem não pode falar, a campanha chama a atenção para o fato de que cães e gatos sentem medo, estresse, ansiedade, solidão e sofrimento emocional. De acordo com a administração municipal, o equilíbrio emocional dos tutores é determinante para o exercício da tutela responsável e para a construção de um ambiente seguro, afetuoso e respeitoso para os animais.

Leia também: Cuidados com pets no calor intenso exigem atenção redobrada

Durante o Janeiro Branco, a Prefeitura de Itapemirim reforça que mudanças bruscas na rotina, abandono, maus-tratos, falta de estímulo, exposição a barulhos excessivos e ausência de vínculo afetivo impactam diretamente a saúde mental dos animais. Por isso, a campanha propõe ações educativas voltadas à conscientização da população sobre a importância do cuidado integral, que vai além da alimentação e do abrigo.

Entre as principais frentes da iniciativa estão as orientações sobre tutela responsável, o incentivo à adoção consciente e a promoção do respeito, da paciência e do fortalecimento do vínculo entre tutores e animais.

O Departamento de Bem-Estar Animal também atua na proteção da vida, reforçando a necessidade de atenção aos sinais comportamentais apresentados pelos animais, mesmo sem o uso da linguagem verbal.