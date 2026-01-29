Cidades

Marataízes assina ordens de serviço para CAT e obras na Esplanada

Cerimônia ocorre nesta sexta-feira (30), na Praia Central, e marca novos investimentos em turismo e infraestrutura urbana

ordens de serviço Marataízes
Foto: Divulgação Prefeitura de Marataízes

A Prefeitura de Marataízes assina, nesta sexta-feira (30), às 18h30, as ordens de serviço para a implantação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Esplanada e para a segunda etapa das obras no bairro Esplanada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A administração municipal realiza a cerimônia na Praia Central, no píer localizado em frente ao Presídio Lanches e ao antigo Restaurante Gaivotas. O ato oficializa o início de intervenções estratégicas para o município.

Leia também: Projeto ambiental sinaliza todo o litoral de Marataízes e impulsiona turismo

Com a implantação do novo CAT, a Prefeitura amplia e qualifica o atendimento aos visitantes. A medida fortalece o turismo e organiza melhor a recepção de turistas ao longo do ano.

Além disso, a segunda etapa das obras no bairro Esplanada garante avanços na infraestrutura urbana. As melhorias impactam diretamente a mobilidade, o ordenamento do espaço e a qualidade de vida dos moradores.

Autoridades municipais, lideranças comunitárias e moradores estão convidados a acompanhar o evento, que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e turístico de Marataízes.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

MarataízesObras

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por