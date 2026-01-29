Marataízes assina ordens de serviço para CAT e obras na Esplanada

A Prefeitura de Marataízes assina, nesta sexta-feira (30), às 18h30, as ordens de serviço para a implantação do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) Esplanada e para a segunda etapa das obras no bairro Esplanada.

A administração municipal realiza a cerimônia na Praia Central, no píer localizado em frente ao Presídio Lanches e ao antigo Restaurante Gaivotas. O ato oficializa o início de intervenções estratégicas para o município.

Com a implantação do novo CAT, a Prefeitura amplia e qualifica o atendimento aos visitantes. A medida fortalece o turismo e organiza melhor a recepção de turistas ao longo do ano.

Além disso, a segunda etapa das obras no bairro Esplanada garante avanços na infraestrutura urbana. As melhorias impactam diretamente a mobilidade, o ordenamento do espaço e a qualidade de vida dos moradores.

Autoridades municipais, lideranças comunitárias e moradores estão convidados a acompanhar o evento, que reforça o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e turístico de Marataízes.