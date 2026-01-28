Projeto ambiental sinaliza todo o litoral de Marataízes e impulsiona turismo

A ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve atua há anos na preservação ambiental e na promoção do turismo sustentável no Sul do Espírito Santo. A organização defende a criação de Unidades de Conservação e incentiva a integração entre poder público e iniciativa privada como estratégia para a sustentabilidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Em Marataízes, a ONG coordena a tradicional Caminhada Litorânea, que em 2026 passa a se chamar Caminhada das Falésias. No entanto, a mudança reforça a conscientização sobre a importância da preservação das falésias, especialmente após registros recentes de deslizamentos na área do Monumento Natural Municipal Falésias de Marataízes. A 20ª edição do evento acontece no dia 31 de janeiro de 2026.

Leia também: Bloco Bote Fé leva mensagem cristã às ruas de Marataízes

Além da caminhada, a ONG desenvolve ações contínuas no município. As iniciativas incluem recuperação de restinga, plantio de árvores, proteção de ninhos de corujas-buraqueiras e preservação de lagoas e lagunas. A entidade também participa ativamente do Conselho Municipal das Falésias e do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Dessa forma, a organização participou diretamente da criação do Monumento Natural das Falésias de Marataízes, em 2008, e mantém atuação permanente na conservação da área. O trecho integra o percurso da caminhada desde 2006.

Em 2023, a ONG estruturou o Projeto da Rota da Caminhada Litorânea. A proposta organizou, sinalizou e promoveu economicamente o trajeto. Portanto, no segundo semestre do mesmo ano, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) convidou a entidade para formalizar a trilha, que passou a integrar a Rede Capixaba de Trilhas e a Rede Brasileira de Trilhas.

Modelos consolidados

A Trilha das Falésias de Marataízes tornou-se a primeira trilha do Sul do Espírito Santo a integrar um corredor nacional que percorre todo o litoral brasileiro. O projeto segue modelos já consolidados de trilhas de longo curso e fortalece o desenvolvimento econômico sustentável.

Os recursos para a execução vieram do Edital Unimed Sul Capixaba – Ciclo 2024/2026, por meio do contrato nº 604/2024-A. Contudo, em dezembro de 2024, equipes instalaram placas sinalizadoras, realizaram pinturas em mourões e implantaram painéis informativos em 15,88 quilômetros do trajeto, entre a Praia do Micinho e a Igreja Nossa Senhora da Penha.

Em janeiro de 2026, o projeto avançou com a sinalização entre a Igreja Nossa Senhora da Penha e o Pontal. Nesta semana, a equipe conclui a implantação no trecho sul, em Boa Vista do Sul, na divisa com Presidente Kennedy.

Com isso, Marataízes passa a ter todas as praias sinalizadas e integradas à Trilha Litorânea Capixaba. Assim, a ONG destaca que o município se consolida como um dos primeiros do Brasil com todo o litoral sinalizado dentro da Trilha Litorânea Brasileira, que liga o Oiapoque ao Chuí.

Por fim, o modelo das placas desenvolvido no projeto já serve de referência para o IEMA e outros municípios litorâneos do Espírito Santo. A iniciativa valoriza o território, fortalece o turismo e amplia a proteção ambiental. A implantação conta com autorização e apoio do IEMA e da Prefeitura de Marataízes.