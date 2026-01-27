Cidades

Marataízes reúne gestores e define estratégias para o ano letivo de 2026

Secretaria de Educação promove encontro com diretores da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação de Marataízes promoveu, na tarde desta segunda-feira (26), uma reunião com diretores da rede municipal para planejar o ano letivo de 2026.

O encontro reuniu gestores escolares e a equipe técnica da secretaria. O objetivo foi alinhar estratégias, compartilhar experiências e apresentar o planejamento para o novo ano.

Durante a reunião, o secretário municipal de Educação, Jorge Luiz Benevides, destacou a importância do diálogo com as escolas. Segundo ele, o alinhamento fortalece a gestão educacional.

O secretário afirmou que o encontro contribui para um início de ano organizado. Além disso, reforça o acolhimento e a qualidade do ensino oferecido aos estudantes.

A equipe da SEMED apresentou diretrizes pedagógicas e administrativas. Também esclareceu pontos sobre o calendário escolar e os principais desafios previstos para 2026.

Por fim, a secretaria confirmou que as aulas da rede municipal começam no dia 5 de fevereiro. A expectativa é iniciar o ano letivo com planejamento e integração entre as unidades.

