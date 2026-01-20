Cidades

Marataízes passa a oferecer atendimento pediátrico no Centro de Especialidades

Serviço funciona de segunda a sexta-feira e reforça a assistência infantil no município

Foto: Prefeitura de Marataízes

O Centro de Especialidades de Marataízes (CEM) iniciou, nesta segunda-feira (19), o atendimento pediátrico regular de segunda a sexta-feira, ampliando a oferta de cuidados à saúde infantil no município.

O serviço funciona das 13h às 16h e atende crianças por agendamento realizado nas unidades de saúde dos bairros ou por demanda espontânea.

Além disso, a nova oferta complementa os atendimentos pediátricos já realizados semanalmente nas unidades básicas de saúde dos bairros.

O CEM de Marataízes fica localizado próximo à Câmara Municipal e passa a concentrar parte da demanda pediátrica do município.

