Marataízes promove atividades esportivas e bem-estar na orla

A Prefeitura de Marataízes promoveu, na manhã deste sábado (24), uma programação voltada ao esporte, ao bem-estar e ao lazer na Praia Central. A ação reuniu moradores e turistas ao longo da orla do município.

A Secretaria Municipal de Esporte e Turismo coordenou a iniciativa. Além disso, outras secretarias municipais participaram da organização, com apoio de empresas privadas parceiras.

Durante a manhã, o público teve acesso a diferentes atividades esportivas e recreativas. A proposta buscou fortalecer o convívio social e estimular hábitos saudáveis entre pessoas de várias idades.

Entre os destaques da programação, o campeonato feminino de beach tennis atraiu atletas e espectadores. Em seguida, o aulão de zumba animou a orla e incentivou a participação coletiva.

O secretário municipal de Esporte e Turismo, Rodrigo Carvalho, afirmou que a ação reforça o compromisso da gestão com a qualidade de vida da população. Contudo, segundo ele, o esporte e o lazer funcionam como ferramentas de saúde, integração social e valorização dos espaços públicos.

Rodrigo Carvalho destacou ainda o potencial esportivo e turístico do município. Para o secretário, iniciativas como essa aproximam a população da orla e fortalecem o uso dos espaços públicos de forma ativa e saudável.