Marataízes promove sábado (31) com esporte, lazer e programação religiosa

Marataízes prepara um sábado (31) especial no último fim de semana de janeiro. A cidade recebe uma programação extensa que reúne esporte, lazer e manifestações religiosas, com atividades distribuídas em diferentes pontos do município ao longo do dia.

A agenda começa nas primeiras horas da manhã com a Caminhada Litorânea. O embarque ocorre às 6h30, em frente ao segundo píer da cidade. Em seguida, os participantes seguem até a Praia dos Cações, local definido como ponto de partida da caminhada deste ano.

Logo depois, a partir das 8h, a Praia Central concentra duas ações simultâneas. O espaço recebe partidas de Beach Soccer e o desenvolvimento do projeto Praia Acessível. As iniciativas reforçam, ao mesmo tempo, o incentivo à prática esportiva e à inclusão social.

Durante a tarde, a programação se espalha por outras áreas do município. Às 15h, acontece o aulão de Ritbox, que reúne moradores e visitantes para uma atividade coletiva de dança e exercício físico. Na sequência, às 16h, o trio elétrico retorna à Cidade Nova com apresentação da cantora Nana Nunes, ampliando as opções de lazer.

Pouco depois, às 16h30, a Praia Central volta a ser destaque com a realização da Corrida da TV Gazeta. O evento esportivo deve reunir atletas e praticantes amadores, movimentando a orla e fortalecendo o calendário esportivo local.

Além disso, à noite, a programação assume caráter religioso. Às 22h30, a banda Rosa de Saron se apresenta na 137ª Festa de Nossa Senhora dos Navegantes. O show acontece no Palácio das Águias e encerra o dia de atividades.

Com uma agenda diversificada, Marataízes oferece opções para diferentes públicos em um único dia, reunindo esporte, lazer e fé em vários espaços da cidade.