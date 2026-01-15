Marataízes: UBS Casa Rosa informa especialidades e dias de atendimento

A Prefeitura de Marataízes divulgou a relação atualizada de profissionais, especialidades e horários de atendimento da UBS Casa Rosa. A iniciativa busca ampliar a transparência e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde.

Nesse sentido, a unidade reúne atendimentos em diferentes áreas, como ginecologia, psicologia, enfermagem, nutrição, odontologia, fisioterapia pélvica, assistência social e obstetrícia de alto risco.

Além disso, a UBS conta com profissionais que atuam em dias específicos da semana, conforme a especialidade ofertada.

Especialidades disponíveis

Entre os serviços disponíveis, a UBS Casa Rosa oferece consultas ginecológicas, acompanhamento psicológico, atendimentos odontológicos, observação de DIU, assistência social e suporte em saúde da mulher. Dessa forma, a unidade atende demandas variadas da população, com organização prévia dos dias e horários.

A Prefeitura orienta que os moradores confiram as informações de forma detalhada nos materiais divulgados e procurem a unidade conforme a necessidade. Para mais informações, a população pode acessar o site oficial do município ou entrar em contato pelo telefone disponibilizado pela Secretaria de Saúde.