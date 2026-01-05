Mimoso do Sul: rua tem trecho parcialmente interditado após deslizamento de encosta

Um deslizamento de terra mobilizou equipes da Defesa Civil de Mimoso do Sul, nesta segunda-feira (5), na Rua da Pratinha, nas proximidades do ponto conhecido como Papa Tudo. Diante do episódio, o local foi sinalizado como medida preventiva para reduzir riscos à população e a quem trafega pela via.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Rua da Pratinha segue parcialmente interditada e a orientação é para que motoristas e pedestres redobrem a atenção ao passar pelo trecho afetado. As equipes seguem monitorando a área. No dia 17 de dezembro o mesmo local precisou ser interditado por causa de outro desmoronamento.

Leia também: VÍDEO | Rio Muqui sobe e deixa população em alerta em Mimoso do Sul

De acordo com as informações do coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, desde agosto do ano passado já existe um projeto de contenção para a encosta, encaminhado junto ao plano de contingência voltado à prevenção de desastres.

Com o novo deslizamento, foi elaborado um laudo técnico atualizado, considerando também as chuvas mais recentes registradas nesta semana.