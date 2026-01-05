VÍDEO | Rio Muqui sobe e deixa população em alerta em Mimoso do Sul

Um vídeo divulgado nas redes sociais por volta das 14 horas desta segunda-feira (5) mostra pontos do Rio Muqui transbordando lentamente em algumas localidades como na região de Santo Antônio em Mimoso do Sul.

O último monitoramento divulgado pela Defesa Civil municipal, às 15h30, indicava que o rio estava subindo lentamente e que toda a população já foi avisada pelos meios de comunicação oficiais.

A informação foi passada pelo coordenador da Defesa Civil de Mimoso do Sul, Leonardo Ferreira, que faz acompanhamento, em tempo real, às margens do rio, na região da Ponte da Pracinha, ponto estratégico onde estão instalados o pluviômetro e a régua de medição do nível da água.

De acordo com Ferreira, no horário da medição o rio apresentava nível de três metros e dez centímetros.