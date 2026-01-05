Nível do Rio Itapemirim sobe após fortes chuvas em Cachoeiro; Defesa Civil monitora

O nível do Rio Itapemirim apresentou elevação na manhã desta segunda-feira (5), em Cachoeiro, em razão das fortes chuvas que atingem a região Sul do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil municipal, a lâmina d’água chegou a 1,53 metros acima do normal, nível 2 na escala de monitoramento, o que colocou as autoridades em estado de atenção.

De acordo com o órgão, o nível 2 de emergência caracteriza-se pela média quando atinge uma precipitação de 20 a 50 mm/h e/ou elevação do nível do Rio Itapemirim entre 1 a 2 metros acima do normal.

A previsão é de que o nível do rio possa alcançar 1,75 metros até o período da tarde, caso o volume de chuva se mantenha elevado. A previsão é de chuva intensa, com acumulados entre 70 milímetros e 100 milímetros ao longo do dia.

A Defesa Civil informou ainda que o monitoramento do Rio Itapemirim ocorre de forma contínua em toda a sua extensão, com atenção redobrada para a localidade de Pacotuba, considerada área mais sensível em situações de cheia. O monitoramento do nível pode ser conferido em tempo real por meio do site da prefeitura.

Apesar da elevação do nível, até o momento não foram registradas ocorrências relacionadas ao transbordamento do rio em Cachoeiro. O acompanhamento, segundo o órgão, é preventivo, diante dos estragos já causados pelas chuvas em outras cidades da região Sul capixaba.