Novo ônibus do Hemoes reforça coleta de sangue no Espírito Santo

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos passou a contar com um novo ônibus adaptado para a coleta itinerante de sangue no Espírito Santo.

Desse modo, o veículo foi recebido nesta terça-feira (6), em Vitória. O automóvel já integra a estratégia de ampliação do atendimento fora da Grande Vitória, com foco na interiorização do serviço.

O novo ônibus

Equipado com tecnologia específica para a doação, o novo ônibus tem capacidade para atender até 120 doadores por dia, mediante agendamento virtual.

Nesse sentido, a unidade móvel vai percorrer municípios capixabas que não possuem pontos fixos de coleta, ampliando o alcance do serviço e facilitando o acesso da população à doação de sangue.

O veículo conta com cinco cadeiras automáticas de doação, duas salas de triagem, sala de recepção.

Além disso conta com estrutura para armazenamento de até 100 bolsas de sangue, televisões e rampa de acessibilidade. Desse modo, o investimento total foi de R$ 2,5 milhões e reforça a estrutura operacional do Hemoes em todo o Estado.

Como solicitar a ação

Os interessados solicitam a realização de campanhas com a unidade móvel por e-mail. Contudo, antes das ações, a equipe técnica do Hemoes realiza uma vistoria prévia para verificar as condições adequadas de funcionamento do ônibus no local indicado.