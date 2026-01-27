Operação Desarme apreende 16 armas de fogo em Afonso Cláudio

A Polícia Civil e a Polícia Militar apreendem armas de fogo em Afonso Cláudio durante uma operação realizada nesta quarta-feira (24). A ação resultou na apreensão de 16 armas e centenas de munições de diversos calibres.

A operação ocorreu nos distritos de Vila Pontões e Liberdade. As equipes prenderam dois homens, de 24 e 70 anos, durante as diligências realizadas na região.

A Polícia Civil atuou por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos de Venda Nova do Imigrante. Além disso, a ação contou com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.

Da mesma forma, participaram equipes da Superintendência de Polícia Regional Serrana, da Delegacia de Homicídios de Venda Nova do Imigrante e da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Os detalhes, por sua vez, foram apresentados em coletiva realizada em Vitória.

Durante a apuração, as equipes identificaram que o arsenal permanecia escondido em uma residência usada como ponto de apoio. Segundo as investigações, o local servia para armazenar armas empregadas em crimes graves.

De acordo com o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, a operação retirou armamentos ligados a homicídios, tráfico de drogas e crimes de pistolagem. Dessa forma, a apreensão representa um avanço na segurança regional.

O delegado Rodrigo de Carvalho explicou que as investigações seguem em andamento. Agora, as equipes realizam análises balísticas para verificar a possível ligação das armas com outros crimes.

Já o comando da Polícia Militar destacou que a integração entre as forças fortaleceu o enfrentamento à criminalidade. Assim, a retirada das armas reduz riscos e amplia a sensação de segurança.

Por fim, a operação recebeu o nome de Desarme. Nesse contexto, a iniciativa busca retirar armas ilegais de circulação e coibir crimes violentos em Afonso Cláudio e região.