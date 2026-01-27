PC prende homem apontado como executor de facção criminosa no ES

A Polícia Civil prendeu um foragido da Justiça nesta segunda-feira (26), no município de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O homem, de 37 anos, estava escondido no bairro Vila Nova e era procurado pela Justiça da Bahia. Ele integrava a facção criminosa Comando Vermelho.

A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Mateus. Além disso, a operação contou com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal.

Segundo as investigações, o suspeito integrava uma organização criminosa considerada de alta periculosidade. Ele possuía quatro mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado.

De acordo com o superintendente da Superintendência de Polícia Regional Norte, delegado Leonardo Malacarne, o homem exercia a função de executor de integrantes de facções rivais. A atuação ocorria em municípios do Sul da Bahia.

Ainda conforme as apurações, o investigado também participava da expansão territorial da facção Comando Vermelho no Norte do Espírito Santo. O objetivo era ampliar o domínio em cidades estratégicas da região.

Após diligências, as equipes localizaram o homem no bairro Vila Nova. Durante a abordagem, ele não apresentou resistência e confirmou que tinha conhecimento das ordens judiciais.

O suspeito informou que permanecia escondido no Estado há cerca de um ano. Segundo ele, a permanência ocorria sob orientação de uma liderança criminosa local.

Por fim, após os procedimentos legais, a equipe conduziu o detido à Delegacia Regional de São Mateus. Em seguida, ele seguiu para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.