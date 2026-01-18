PC prende homem condenado a 28 anos por estupro no ES

Uma prisão por estupro em Linhares mobilizou equipes da Polícia Civil nesta sexta-feira (16), no bairro Nova Esperança. A ação ocorreu após investigações apontarem o paradeiro de um homem condenado por crimes sexuais.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 43 anos, recebeu condenação de 28 anos de prisão.

Ele respondia por estupros praticados contra a própria enteada.

Antes da prisão, o homem deixou o município de Rio Bananal. Em seguida, passou a se esconder em Linhares para evitar o cumprimento do mandado judicial.

Com o avanço das diligências, as equipes localizaram o condenado no bairro Nova Esperança.

Logo depois, os policiais realizaram a prisão sem registro de resistência.

Após os procedimentos legais, o homem seguiu para a Delegacia Regional de Linhares.

Posteriormente, as autoridades o encaminharam ao Centro de Detenção Provisória da Serra.

A prisão por estupro em Linhares reforça o compromisso das forças de segurança.

Assim, a atuação busca garantir justiça e proteger vítimas de violência sexual.