Segurança

PC prende homem condenado a 28 anos por estupro no ES

Homem condenado a 28 anos de prisão foi localizado após se esconder fora do município de origem.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Uma prisão por estupro em Linhares mobilizou equipes da Polícia Civil nesta sexta-feira (16), no bairro Nova Esperança. A ação ocorreu após investigações apontarem o paradeiro de um homem condenado por crimes sexuais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, de 43 anos, recebeu condenação de 28 anos de prisão.
Ele respondia por estupros praticados contra a própria enteada.

Leia também: Drogas são apreendidas durante patrulhamento da PM em Bom Jesus do Norte

Antes da prisão, o homem deixou o município de Rio Bananal. Em seguida, passou a se esconder em Linhares para evitar o cumprimento do mandado judicial.

Com o avanço das diligências, as equipes localizaram o condenado no bairro Nova Esperança.
Logo depois, os policiais realizaram a prisão sem registro de resistência.

Após os procedimentos legais, o homem seguiu para a Delegacia Regional de Linhares.
Posteriormente, as autoridades o encaminharam ao Centro de Detenção Provisória da Serra.

A prisão por estupro em Linhares reforça o compromisso das forças de segurança.
Assim, a atuação busca garantir justiça e proteger vítimas de violência sexual.

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Espírito SantoEstuproPolícia Civil

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por