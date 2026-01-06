Piúma: chuva derruba poste e interdita rua no bairro Lago Azul

Um poste caiu, nesta segunda-feira (5), na Rua Caçapava, no bairro Lago Azul, no município de Piúma. Chovia no momento da queda. Não há informações sobre feridos.

Um vídeo, feito por um leitor do AQUINOTICIAS.COM, mostra o poste inclinado e apoiado de um lado a outro da rua, com fios elétricos visivelmente tensionados e pendentes, o que representa risco iminente à segurança. A situação também impede o tráfego de veículos na localidade.

Também observa-se que a fiação permanece conectada à rede aérea, estendendo-se até um poste ainda em pé, localizado na parte superior da via.

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a concessionária EDP. De acordo a empresa, a ocorrência foi atendida ontem mesmo.