Piúma: funcionário é socorrido às pressas após explosão em quiosque; veja vídeo

Uma pessoa precisou ser socorrida às pressas para um hospital após explosão dentro de quiosque na orla do município de Piúma neste sábado (3).

De acordo com informações preliminares, uma botija de gás explodiu no estabelecimento comercial.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima nem se outras pessoas foram atingidas pela explosão.

No local, além de curiosos, também é possível observar duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samuel), além de um helicóptero do Notaer.