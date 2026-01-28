PM prende traficantes com mais de 24 quilos de maconha no Espírito Santo

A Polícia Militar deteve duas pessoas com mais de 24 quilos de maconha em Linhares. A ação ocorreu na tarde desta terça-feira (27), no bairro Novo Horizonte.

Os militares iniciaram a ocorrência após denúncias anônimas indicarem movimentação suspeita perto de um cemitério no bairro Interlagos. Segundo os relatos, homens circulavam em motocicletas pelo local.

Durante a aproximação, os policiais ouviram estampidos semelhantes a disparos e flagraram suspeitos fugindo em direções diferentes. Um deles ajustava uma arma na cintura enquanto tentava escapar.

Após acompanhamento, a equipe localizou o suspeito armado na porta de uma residência em Novo Horizonte. Ao receber voz de abordagem, ele apontou a arma contra os policiais.

Diante da ameaça, os militares reagiram para conter a agressão iminente. Em seguida, eles alcançaram o suspeito e apreenderam uma pistola calibre 9mm com 17 munições.

No interior do imóvel, os policiais encontraram uma mulher citada nas denúncias. Ela afirmou que monitorava um homem e repassava informações ao grupo.

Durante as buscas, a PMES localizou 30 tabletes de maconha, somando mais de 24 quilos de maconha em Linhares. Os militares também apreenderam porções fracionadas, skunk e drogas sintéticas.

Além disso, a equipe recolheu munições, balanças de precisão, facas, carregadores, uma arma adaptada e dinheiro em espécie. Os policiais também localizaram uma motocicleta.

Os militares constataram que parte da droga estava embalada como lanche, dentro de bolsa de delivery. O material sugere possível uso de entregas para a comercialização.

Por fim, a PMES encaminhou os dois detidos e todo o material apreendido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde o caso segue sob investigação.