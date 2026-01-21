Cidades

Ponte de Ferro é interditada novamente pela Defesa Civil; entenda o motivo

Local permanecerá fechado até o fim do período chuvoso e nova avaliação da Defesa Civil

Foto: Rafaela Thompson

A defesa Civil interditou novamente a Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o período de chuvas intensas.

De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a liberação da via ocorrerá apenas após o encerramento do período chuvoso e a conclusão de uma nova análise técnica realizada pela Defesa Civil.

Segunda interdição em menos de um mês

No dia 5, a estrutura ficou fechada por oito dias após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas que atingiram o município.

