Ponte de Ferro é interditada novamente pela Defesa Civil; entenda o motivo
Local permanecerá fechado até o fim do período chuvoso e nova avaliação da Defesa Civil
A defesa Civil interditou novamente a Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o período de chuvas intensas.
De acordo com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a liberação da via ocorrerá apenas após o encerramento do período chuvoso e a conclusão de uma nova análise técnica realizada pela Defesa Civil.
Segunda interdição em menos de um mês
No dia 5, a estrutura ficou fechada por oito dias após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas que atingiram o município.