Presidente Kennedy intensifica segurança para banhistas nas praias

A Prefeitura de Presidente Kennedy intensificou as ações de segurança pública e de proteção aos banhistas durante a temporada de verão. O reforço segue até fevereiro de 2026.

Assim, a iniciativa integra a Operação Verão 2025/2026 e tem como objetivo garantir tranquilidade, organização e bem-estar tanto para moradores quanto para turistas que frequentam as praias do município.

A atuação vai além do policiamento ostensivo, contemplando também a segurança aquática, o ordenamento dos espaços públicos e o atendimento preventivo nas áreas litorâneas. Todavia, ressalta-se que as ações são resultado de um planejamento integrado. Fazem parte as secretarias municipais e forças de segurança, coordenado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Durante todo o período, o município conta com uma estrutura reforçada de guarda-vidas, responsáveis por atividades de salvamento, fiscalização e orientação aos banhistas. Ao todo, 24 profissionais atuam diariamente, sob coordenação do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, garantindo atendimento ágil e seguro nos pontos de maior fluxo de pessoas.

Os postos de guarda-vidas estão distribuídos em locais estratégicos do litoral de Presidente Kennedy, ampliando a cobertura e a prevenção de acidentes:

Lagoinha – Praia de Marobá

Praia Central de Marobá

Praia das Castanheiras

Praia das Neves

Portanto, além da presença constante nas praias, a operação envolve monitoramento por câmeras, apoio das forças policiais e ações preventivas voltadas à organização do trânsito, controle de atividades esportivas e orientação aos visitantes.