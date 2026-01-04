Previsão do tempo aponta queda de temperatura em cidades do Sul do ES; confira

Neste domingo (4), o Espírito Santo amanhece sob condições climáticas instáveis, marcadas pela presença de um canal de umidade que favorece a ocorrência de chuvas em diferentes momentos do dia em todas as regiões do estado, segundo o Incaper.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A atuação desse sistema pode provocar nuvens carregadas, chuva intermitente e declínio progressivo das temperaturas máximas no Sul e no Litoral capixabas.

Leia também: INMET emite alerta de grande perigo para todo o ES neste domingo (4)

Em Itapemirim, os termômetros registram temperaturas variando entre 24 °C e 28 °C ao longo do dia, com céu predominantemente nublado e possibilidade de pancadas de chuva em intervalos, especialmente à tarde e à noite. A umidade relativa do ar permanece alta, contribuindo para sensação de tempo abafado e instável.



Na cidade de Marataízes, a instabilidade também se destaca. As temperaturas oscilam entre aproximadamente 24 °C e 28 °C, com presença de nuvens e rajadas de chuva isoladas ao longo do domingo, em consonância com os efeitos do canal de umidade que predomina sobre o litoral sul.



Em Anchieta, os termômetros marcam em torno de 23 °C a 28 °C num dia marcado por céu encoberto e chuvas esparsas durante diferentes momentos da tarde.

Já em Piúma, os valores térmicos seguiram mesma tendência do litoral sul, com mínimas próximas de 23 °C e máximas de até 28 °C, sob nuvens volumosas e precipitações distribuídas ao longo do domingo. A situação climática manteve a atmosfera úmida, com ventos fracos a moderados.