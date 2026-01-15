Previsão do tempo: instabilidade retorna ao ES e provoca chuva nesta quinta-feira

A previsão do tempo indica mudanças pontuais no Espírito Santo nesta quinta-feira. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã em áreas específicas do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, a instabilidade atinge a Grande Vitória e a Região Nordeste. No entanto, ao longo do dia, o tempo volta a abrir nesses locais. As informações são do Incaper.

Leia também: Inmet emite alerta de onda de calor para todo o Espírito Santo

Enquanto isso, há previsão de chuvas rápidas em pontos do Norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Ainda assim, a chuva ocorre de forma isolada.

Por outro lado, nas demais áreas do estado, o tempo permanece firme. Além disso, as temperaturas máximas apresentam leve queda. O vento sopra fraco a moderado no litoral.

Previsão por região

Grande Vitória

Primeiramente, a região registra chuva rápida na madrugada e pela manhã. Em seguida, o tempo segue aberto. A temperatura varia entre 21 °C e 33 °C. Em Vitória, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Região Sul

Por sua vez, o Sul capixaba mantém poucas nuvens e não registra chuva. As temperaturas vão de 19 °C a 35 °C nas áreas menos elevadas. Já nas áreas altas, variam entre 18 °C e 33 °C.

Região Serrana

No trecho leste, ocorrem chuvas rápidas em alguns momentos. Entretanto, nas demais áreas, o tempo segue aberto. As mínimas ficam entre 16 °C e 20 °C, enquanto as máximas alcançam até 30 °C.

Na Região Norte

Na sequência, o Norte apresenta variação de nuvens. Além disso, há possibilidade de chuvas rápidas em alguns trechos. A temperatura oscila entre 22 °C e 33 °C.

Região Noroeste

De forma semelhante, o Noroeste tem variação de nuvens e chuva rápida pontual. Nas áreas menos elevadas, a máxima chega a 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a máxima não passa de 29 °C.

Região Nordeste

Por fim, a Região Nordeste registra chuva rápida na madrugada e pela manhã. Logo depois, o tempo abre e segue estável. As temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C, com vento fraco a moderado.