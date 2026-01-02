Previsão do tempo no ES indica calor intenso e chuvas isoladas nesta sexta (2)

A previsão do tempo no Espírito Santo indica tempo aberto até o fim da manhã desta sexta-feira (2). A condição ocorre por causa do ar seco associado a um sistema de alta pressão, de acordo com o Incaper.

No entanto, a partir da tarde, áreas de instabilidade provocam trovoadas isoladas. Essas instabilidades atingem as regiões Sul e Serrana, em áreas afastadas do litoral. Além disso, parte da região Noroeste também registra trovoadas durante a tarde.

À noite, progressivamente, as trovoadas avançam para o litoral Sul e a Grande Vitória. Por outro lado, as demais regiões não têm previsão de chuva. Além disso, as temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Enquanto isso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais.

Na Grande Vitória, ao longo do dia, poucas nuvens predominam até o fim da tarde. Posteriormente, há previsão de trovoadas isoladas durante a noite. Nesse período, as temperaturas variam entre 22 °C e 38 °C. Já em Vitória, os termômetros registram mínima de 23 °C e máxima de 37 °C.

Na Região Sul, inicialmente, o sol predomina até o fim da manhã. Em seguida, ocorrem trovoadas isoladas em áreas afastadas do litoral. Durante a noite, a chuva alcança o litoral da região. Como resultado, as temperaturas chegam a 41 °C nas áreas menos elevadas.

Na Região Serrana, pela manhã, o tempo permanece firme. À tarde, surgem trovoadas próximas à divisa com Minas Gerais. Mais tarde, as instabilidades se espalham por outras áreas.

No Norte, Noroeste e Nordeste do estado, por sua vez, o tempo segue estável. Nessas áreas, predominam poucas nuvens e não há previsão de chuva. Ainda assim, as temperaturas podem chegar a 40 °C nas áreas mais baixas.