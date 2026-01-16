Previsão do tempo: sexta-feira terá chuva e calor no ES

A sexta-feira será marcada por instabilidade pontual em algumas regiões do Espírito Santo. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã na Grande Vitória e no Nordeste capixaba.

No entanto, ao longo do dia, o tempo abre nesses locais. Já nas demais áreas do norte do estado, há previsão de chuvas rápidas em momentos isolados.

Por outro lado, o trecho sul da Região Noroeste e grande parte do estado não devem registrar chuva. Além disso, de acordo com o Incaper,as temperaturas máximas apresentam ligeira elevação, enquanto o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Grande Vitória

Inicialmente, a região registra chuva rápida na madrugada e pela manhã. Contudo, o tempo permanece aberto nos demais períodos do dia. A temperatura varia entre 21 °C e 32 °C.

Em Vitória, os termômetros oscilam entre 22 °C e 31 °C.

Região Sul

Enquanto isso, a Região Sul segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 19 °C e a máxima chega a 32 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 18 °C e 30 °C.

Região Serrana

De forma semelhante, a Região Serrana apresenta tempo firme e céu com poucas nuvens.

Nas áreas mais baixas, a temperatura vai de 16 °C a 32 °C. Por sua vez, nas áreas altas, a mínima é de 14 °C e a máxima atinge 29 °C.

Na Região Norte

Porém, no Norte capixaba, o cenário muda. A variação de nuvens favorece chuvas rápidas em alguns trechos ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, também há variação de nuvens e chuvas rápidas em pontos isolados. Entretanto, o trecho sul da região não deve registrar precipitação. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura varia entre 21 °C e 29 °C.

Região Nordeste

Por fim, no Nordeste capixaba, a chuva ocorre na madrugada e pela manhã. Depois disso, o tempo segue aberto nos demais períodos. A temperatura mínima é de 22 °C e a máxima alcança 31 °C, com vento fraco a moderado no litoral.