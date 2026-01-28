Previsão indica sol e temperaturas elevadas no ES nesta quarta

A previsão do tempo para esta quarta-feira (28) é de tempo aberto no Espírito Santo. As temperaturas devem permanecer elevadas e o vento sopra de forma moderada no litoral.

De acordo com o Incaper, um sistema de alta pressão pode dificultar a formação de nuvens no estado.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chuva. Vento fraco a moderado. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chuva. Vento fraco a moderado. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Portanto, nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Contudo, nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Assim, em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem chuva. Vento fraco a moderado. Dessa forma, a temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.