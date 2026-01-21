PRF apreende cocaína na BR 101 em Viana durante fiscalização

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína na BR 101 em Viana no início da madrugada desta quarta-feira (21). A ação ocorreu no km 304 da rodovia, durante fiscalização de rotina.

Por volta da meia-noite, a equipe abordou um GM/Corsa Wind prata, com placas da Serra, ocupado por duas pessoas. Contudo, durante a entrevista, os ocupantes apresentaram versões divergentes sobre origem e destino da viagem. Diante disso, os policiais intensificaram a fiscalização no veículo.

Na busca veicular, os agentes localizaram uma sacola preta sobre o banco traseiro. No interior, encontraram cinco tabletes de substância semelhante ao cloridrato de cocaína, totalizando cerca de cinco quilos. Em seguida, o teste preliminar reagiu positivamente para cocaína.

O condutor afirmou que buscou a droga em Minas Gerais mediante pagamento de R$ 1.600. Segundo ele, a entrega ocorreria em um posto de combustíveis na Serra. Já o passageiro declarou que apenas acompanhava o motorista. Ambos confirmaram conhecimento da droga transportada.

Diante do flagrante, a PRF deu voz de prisão aos dois ocupantes. Posteriormente, os policiais encaminharam os presos e o material apreendido à Polícia Civil de Cariacica para os procedimentos legais. A ocorrência reforça o combate ao tráfico na BR 101, especialmente no trecho de Viana.