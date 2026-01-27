PRF apreende revólver com numeração raspada em Brejetuba

A PRF encontrou um revólver com numeração raspada em Brejetuba durante uma fiscalização de rotina realizada na noite desta segunda-feira (26), no km 131 da BR 262, na região Serrana do Espírito Santo.

Por volta das 22h20, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram um Toyota Corolla prata ocupado por um casal. O veículo seguia de Ipatinga, em Minas Gerais, com destino a Vitória.

Durante a abordagem, o condutor demonstrou nervosismo acentuado, com fala e mãos trêmulas. Ainda assim, os ocupantes informaram que não transportavam materiais irregulares.

Após autorização, a equipe realizou a verificação no interior do automóvel. Em seguida, encontrou no porta-objetos um coldre com um revólver calibre .38, da marca Taurus.

A arma estava carregada com seis munições intactas e apresentava a numeração totalmente raspada. Inicialmente, nenhum dos ocupantes assumiu a posse do revólver.

Durante o procedimento, o condutor deixou o local e seguiu em direção a uma área de vegetação próxima à rodovia. A mulher permaneceu no local enquanto a equipe realizava buscas.

Cerca de uma hora depois, os agentes localizaram o homem caminhando às margens da BR 262. Em seguida, ele informou que já possuía registro anterior relacionado a arma de fogo.

Posteriormente, a mulher declarou ser a responsável pelo revólver encontrado no veículo. Por fim, o casal, a arma e um aparelho celular foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais.