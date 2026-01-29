PRF recupera carro roubado em Serra durante fiscalização

A PRF recuperou um carro roubado em Serra na tarde desta quarta-feira (28), durante ação de policiamento ostensivo na rodovia, na Grande Vitória. A abordagem ocorreu enquanto a equipe realizava fiscalização de rotina no município.

Por volta das 13h20, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal abordaram um Toyota Yaris. Um homem de 50 anos conduzia o veículo no momento da ação.

Durante a vistoria, os agentes analisaram detalhadamente os elementos identificadores do automóvel. Em seguida, a equipe constatou sinais de adulteração nos dados originais.

Após as verificações, os policiais confirmaram que o carro era um clone de outro veículo da mesma marca e modelo. O automóvel original possuía registro de roubo desde 24 de julho de 2025.

O crime ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, segundo os sistemas oficiais consultados pela PRF. Assim, os agentes adotaram os procedimentos previstos em lei.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou a ocorrência à Polícia Civil, na 3ª Delegacia Regional de Serra. A autoridade policial dará sequência às providências cabíveis.