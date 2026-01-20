PRF recupera moto clonada roubada em Anchieta na BR 101

Uma moto clonada na BR 101 em Serra foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal na manhã desta terça-feira (20). A ação ocorreu durante policiamento ostensivo na rodovia.

Por volta das 11h30, os policiais identificaram uma moto estacionada às margens da BR 101. Em seguida, a equipe realizou a abordagem para averiguação.

Durante a vistoria, os agentes constataram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Assim, os policiais iniciaram consultas aos sistemas oficiais.

Após a verificação, a PRF confirmou que se tratava de uma moto clonada. O veículo original, da mesma marca e modelo, possuía restrição de roubo.

O registro do roubo ocorreu em 30 de agosto de 2025, no município de Anchieta, no Espírito Santo. Portanto, a situação configurou crime.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam a moto clonada na BR 101 em Serra à 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil. A autoridade policial adotará as providências legais cabíveis.