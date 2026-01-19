PRF resgata bicho-preguiça na BR 262, em Brejetuba

O resgate de bicho-preguiça na BR 262 mobilizou uma equipe da Polícia Rodoviária Federal em Brejetuba, na região do Caparaó, nesta segunda-feira (19). O animal tentava atravessar a rodovia e corria risco de atropelamento.

Durante patrulhamento, os policiais identificaram a presença do bicho-preguiça sobre a pista. Em seguida, a equipe sinalizou o trecho para garantir a segurança dos motoristas.

Logo após, os agentes realizaram o resgate de bicho-preguiça na BR 262 e retiraram o animal da via. A ação evitou acidentes e preservou a integridade do animal silvestre.

Após o resgate, a PRF conduziu o animal até uma área de vegetação próxima, longe do fluxo de veículos. Dessa forma, o animal pôde retornar ao habitat natural com segurança.

Por fim, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a importância da atenção redobrada dos condutores em áreas de mata. A corporação destacou que o resgate de bicho-preguiça na BR 262 contribui para a proteção da fauna e da vida.