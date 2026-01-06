Programa Sementes chega a 25 municípios e impacta 9 mil pessoas

O Governo do Espírito Santo ampliou de forma expressiva o alcance do Programa Sementes no estado. Isso porque, desde o início da aceleração, em julho de 2025, a iniciativa expandiu sua presença no território capixaba e consolidou-se como política pública estratégica para inovação e desenvolvimento.

Planejado inicialmente para nove municípios, o programa superou as metas e passou a atuar em 25 cidades. Desse modo, a ampliação alcançou regiões diversas do estado, como Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Vitória, Serra, Linhares, Colatina, São Mateus e Guarapari, entre outras.

Assim, com isso, o Sementes fortaleceu redes locais e aproximou a inovação de diferentes realidades regionais.

Impacto social do programa

Ao longo do período de julho a dezembro de 2025, a expansão territorial potencializou o impacto social do programa.

Dessa forma, as 50 startups aceleradas alcançaram diretamente mais de 9 mil pessoas por meio de eventos, mentorias, workshops, palestras e formações. Nesse sentido, as ações envolveram empreendedores, estudantes, profissionais, representantes do poder público e membros da comunidade.

Além disso, a ampliação do programa resultou em 440 horas de difusão de conhecimento.

As atividades disseminaram a cultura empreendedora, ampliaram conexões e deram visibilidade às soluções desenvolvidas pelas startups, por meio de formações técnicas, mentorias especializadas e agendas institucionais.

Mais de 200 ações em seis meses

No balanço geral, o Sementes executou 225 ações em seis meses. O volume de eventos, treinamentos, encontros, visitas técnicas e atividades formativas posiciona a iniciativa como uma das maiores experiências de aceleração descentralizada já realizadas no Espírito Santo.

O CEO do IEBT Innovation, Paulo Vítor Guerra, afirmou que a expansão territorial do programa demonstra a força da inovação quando distribuída e conectada a “A parceria com a Secti transformou potencial em resultados concretos e fortaleceu a nova geração de negócios de base tecnológica no estado”, afirma.

A coordenadora do programa, Jamylly Caran, destacou que a ampliação permitiu maior protagonismo das startups.

“As equipes levaram soluções aos municípios, dialogaram com a sociedade e contribuíram ativamente para a construção de um ecossistema mais colaborativo e inovador”, expressa.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou que a expansão do Sementes confirma a inovação como política pública estruturante.

“O investimento estratégico do estado em ciência, tecnologia e empreendedorismo amplia oportunidades, movimenta a economia e gera impactos positivos em todo o Espírito Santo”, ressalta.

Programa Sementes

O Programa Sementes integra a estratégia do Governo do Estado, executada pela Secti, para acelerar 50 startups. A iniciativa oferece subvenção financeira, capacitações, mentorias, conexões estratégicas e ações de difusão da cultura empreendedora, com foco no desenvolvimento regional e na transformação de ideias em negócios sustentáveis.

Com informações da assessoria de imprensa