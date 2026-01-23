Programa Sementes encerra ciclo com foco em internacionalização

O Programa Sementes encerrou o primeiro ciclo de capacitações com um workshop on-line voltado à internacionalização de startups.Nesse sentido, a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) promoveu o encontro na última terça-feira (20), reunindo as 50 startups participantes da iniciativa.

Nesse sentido, com o tema “Caminhos para a Internacionalização de Startups”, a capacitação abordou estratégias de expansão, acesso a mercados globais e amadurecimento dos modelos de negócio.

Dessa forma, o conteúdo conectou soluções desenvolvidas no Espírito Santo a oportunidades fora do país.

O especialista em desenvolvimento de negócios internacionais, Afonso Antunes, conduziu o workshop. Assim, com mais de 20 anos de experiência, o mentor apresentou uma abordagem prática baseada na metodologia 4W + 2H, que orienta decisões sobre por que, quando, onde e com quem internacionalizar, além de custos e execução.

Desse modo, o representante da startup VIBES, Luiz Fernando Gregório do Nascimento, destacou que a capacitação contribuiu para ampliar a visão estratégica do negócio.

“A internacionalização sempre esteve presente desde a fase de ideação do aplicativo, que já possui usuários em outros países”, disse.

Por outro lado, a coordenadora do Programa Sementes, Jamylly Caran, avaliou que encerrar o ciclo com o tema da internacionalização amplia o horizonte dos empreendedores.

Conforme explicou, mesmo que a expansão não seja imediata, o conteúdo prepara as startups para decisões mais estruturadas no futuro.

Já o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, afirmou que o workshop simboliza a maturidade alcançada pelas startups ao longo do ciclo.

“O investimento público fortalece o ecossistema de inovação capixaba e amplia a competitividade das empresas”, expressa.

Assim, com o encerramento das formações, o Programa Sementes entra agora na fase de Desenvolvimento Sementes, dedicada à consolidação dos resultados e à apresentação de indicadores da aceleração.

Demoday marca encerramento do ciclo

Contudo, o encerramento oficial do ciclo de aceleração ocorre no Demoday Sementes, no dia 3 de fevereiro, a partir das 8h30, na Reserva Paineiras, no município da Serra. O evento é aberto ao público e reunirá startups, investidores, parceiros institucionais, autoridades e imprensa.

Programação – Demoday Sementes

8h30 | Recepção, credenciamento e welcome coffee

9h30 | Abertura oficial

10h | Apresentação das startups destaque

10h30 | Palestra / Talk

11h | Anúncio do Top 3 Sementes e premiações

11h30 | Encerramento

