Queda de avião em Guarapari atinge oficina e deixa piloto ferido

Uma queda de avião em Guarapari mobilizou equipes de resgate na manhã desta segunda-feira (19), por volta das 7h30. A aeronave de pequeno porte caiu no bairro Jardim Bela Vista e atingiu o galpão de uma oficina mecânica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião era particular e transportava apenas o piloto. Ainda conforme o relato, o homem realizou um pouso forçado antes da colisão com a estrutura da oficina.

Durante o atendimento, o piloto apresentou apenas um ferimento leve na mão. Os militares fizeram um curativo no local e, em seguida, liberaram a vítima, que recusou encaminhamento hospitalar.

Apesar do impacto, não houve registro de outras pessoas feridas. Além disso, a ocorrência não provocou incêndio nem risco imediato aos imóveis próximos.

As autoridades seguem acompanhando a situação para apurar as circunstâncias da queda de avião em Guarapari. Até o momento, não há informações sobre danos estruturais graves no local atingido.