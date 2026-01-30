Ricardo Ferraço anuncia Parque Logístico no Sul do ES

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), anunciou, nesta sexta-feira (30), a implantação de um Parque Logístico no Sul do Espírito Santo. O anúncio foi feito durante a solenidade da assinatura de ordens de serviços de obras viárias e da Casa de Apoio ao Turísta em Marataízes.

A iniciativa busca fortalecer a integração entre portos, aeroporto e cadeias produtivas locais, com impacto direto na geração de emprego e renda.

O equipamento pressupõe dois portos, o Porto de Anchieta e o Porto Central de Presidente Kennedy.

“O Porto de Anchieta, como nós sabemos, é um porto dedicado à Samarco mineração. E nós estamos nessa estratégia com a Samarco e com um conjunto aqui de lideranças políticas e empreendedoras organizando para que esse porto possa ser um porto de cargas gerais e não apenas um porto para exportação de minério”, explicou Ricardo Ferraço.