Rodovia ES-379 é interditada parcialmente em Muniz Freire

A rodovia ES-379, que liga a sede de Muniz Freire ao distrito de Iúna e faz conexão com as localidades de São Pedro e Itaici, está parcialmente interditada na altura da comunidade do Estreito. O tráfego no local ocorre em sistema de meia pista, após o desabamento de parte da via provocado pelas fortes chuvas registradas nas últimas horas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Defesa Civil Municipal, a interdição foi adotada como medida preventiva para garantir a segurança de motoristas e moradores que utilizam o trecho. A orientação é para que condutores redobrem a atenção, respeitem a sinalização instalada e adotem cuidados adicionais ao trafegar pela rodovia.

Leia também: Chuvas intensas devem atingir Muniz Freire até terça-feira (6), alerta Defesa Civil

A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes informou que mantém contato permanente com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A expectativa é que, assim que as condições climáticas permitirem, sejam realizadas intervenções emergenciais para recuperação do trecho afetado.

A administração municipal também lembrou que, ao final de 2025, o governador Renato Casagrande assinou o termo que autoriza a abertura do processo licitatório para a pavimentação da ES-379, no trecho entre Muniz Freire e Iúna. Segundo a Prefeitura, o investimento é considerado estratégico para melhorar a segurança viária e as condições de tráfego na região.