Sala do Empreendedor vai às ruas para ouvir demandas do comércio de Alegre

Foto: Prefeitura de Alegre

A Sala do Empreendedor de Alegre iniciou uma nova estratégia de aproximação com o setor produtivo local ao levar seus serviços diretamente aos estabelecimentos comerciais do município.

A iniciativa, intitulada “Sala na Rua”, tem como objetivo ouvir de perto as demandas dos empreendedores e compreender, de forma prática, os desafios enfrentados por quem movimenta a economia da cidade.

De acordo com a Prefeitura de Alegre, a ação será realizada entre os dias 14 e 31 de janeiro, com equipes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo (SEDEIT) percorrendo comércios de diferentes segmentos.

Durante as visitas, serão coletadas informações sobre necessidades de capacitação, sugestões de cursos, ideias para eventos e propostas de ações que contribuam efetivamente para o fortalecimento do empreendedorismo local.

