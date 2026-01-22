Secretários de Saúde se reúnem em Marataízes para organizar atendimentos regionais

Secretários municipais de Saúde se reuniram, nesta terça-feira (21), em Marataízes, para tratar da organização dos atendimentos especializados do Micropolo Expandido Sul. O encontro ocorreu na Secretaria Municipal de Saúde do município.

Participaram da reunião representantes de Anchieta, Alfredo Chaves, Iconha, Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul. O grupo debateu estratégias conjuntas para melhorar o fluxo de atendimentos regionais.

Durante a reunião, os gestores alinharam prioridades e discutiram soluções para otimizar o acesso da população aos serviços especializados de saúde. Além disso, o encontro reforçou a importância da atuação integrada entre os municípios.

Segundo os participantes, a cooperação regional permite maior eficiência na gestão da saúde pública. Dessa forma, os municípios conseguem ampliar a oferta de serviços e reduzir gargalos no atendimento.

Por fim, os secretários destacaram que o Micropolo Expandido Sul fortalece a regionalização da saúde. A iniciativa, portanto, contribui para mais qualidade, agilidade e organização no atendimento à população capixaba.