Show em Marataízes é cancelado por causa das chuvas

Evento previsto para sexta-feira foi suspensa por segurança; nova data será divulgada

BRENNO & MATHEUS - show em marataízes
Foto: Reprodução

A Prefeitura de Marataízes anunciou, nesta quarta-feira (21), o cancelamento do show da dupla Brenno e Matheus. O evento estava programado para a próxima sexta-feira (23).

Segundo a administração municipal, as chuvas que atingem a cidade motivaram a decisão. A prefeitura priorizou a segurança da população ao suspender o evento.

Além disso, o município informou que divulgará em breve a nova data do show por meio dos canais oficiais.

