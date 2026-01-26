Segunda-feira começa com chuva passageira e calor no Espírito Santo

A umidade perde intensidade sobre o Espírito Santo nesta segunda-feira. Ainda assim, áreas do estado registram chuva passageira em períodos específicos do dia.

De acordo com o Incaper, durante a madrugada e a manhã, a chuva aparece na Grande Vitória e na Região Nordeste. Entretanto, ao longo do dia, o tempo se mantém firme nessas áreas.

Nas regiões Norte e parte do Noroeste, a chuva ocorre de forma isolada em alguns momentos. Contudo, o setor sul do Noroeste não tem previsão de chuva.

Nas demais áreas do estado, o tempo permanece aberto. Além disso, as temperaturas seguem elevadas, enquanto o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Previsão por região

Grande Vitória

Primeiramente, a chuva ocorre de forma passageira na madrugada e pela manhã. Em seguida, o sol aparece nos demais períodos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Ao longo do dia, o tempo segue com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 26 °C.

Região Serrana

Assim como no Sul, o tempo fica firme e com poucas nuvens. Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Região Norte

Por outro lado, há variação de nuvens, com chuva passageira em alguns períodos. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

De forma geral, o céu varia e pode chover rapidamente. Contudo, o setor sul da região não registra chuva. Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste

Inicialmente, a chuva ocorre na madrugada e pela manhã. Depois disso, o tempo abre ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.