Sesc-ES abre 160 vagas gratuitas para EJA com qualificação

O Sesc Espírito Santo abriu 160 vagas gratuitas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada à qualificação profissional. As oportunidades estão distribuídas em oito unidades educacionais localizadas em Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, São Mateus, Linhares e Vila Velha.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Nesse sentido, o programa atende jovens e adultos que buscam a certificação do ensino médio aliada à formação profissional. A iniciativa prioriza trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes. Dessa forma, as atividades ocorrem em formato semipresencial, com encontros presenciais duas vezes por semana.

Leia também: CIEE oferece 206 vagas de estágio em 17 cidades do Espírito Santo

Como participar

Para participar, os interessados precisam atender aos critérios do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). Além disso, devem ter concluído o ensino fundamental e possuir idade mínima de 18 anos no ato da matrícula. Assim, o modelo híbrido permite conciliar os estudos com a rotina de trabalho e família.

Matriz curricular

A matriz curricular contempla disciplinas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza e Qualificação Profissional.

A formação profissional ocorre na área de Marketing e Vendas, preparando os alunos para atuar em estratégias de comunicação, marketing digital e tradicional, além de processos de vendas em diferentes contextos.

O curso

O curso possui carga horária total de 1.200 horas. Os estudantes contam com bolsas integrais, acompanhamento pedagógico personalizado e acesso à plataforma virtual de aprendizagem. O Sesc-ES não cobra taxas de inscrição, matrícula, material didático ou uniforme.

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de fevereiro. Os interessados devem realizar o cadastro de interesse no site oficial do Sesc-ES. Contudo, o cadastro não garante a matrícula. A instituição orienta que os candidatos acompanhem seus canais oficiais para acesso ao edital e demais informações.