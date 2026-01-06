Sul do Espírito Santo tem novas vagas em áreas industriais e administrativas
Empresas com atuação na região abriram vagas para cargos operacionais, técnicos e administrativos.
O mercado de trabalho no Sul do Espírito Santo registra novas oportunidades em diferentes áreas profissionais. Isso porque, empresas com atuação na região abriram vagas para cargos operacionais, técnicos e administrativos.
Assim, entre as oportunidades disponíveis, há vagas voltadas ao setor industrial, com destaque para funções técnicas e de liderança operacional. Contudo, as posições exigem qualificação específica e disponibilidade para atuação presencial em municípios da região do Vale do Itapemirim.
Além disso, as seleções informam que as vagas também são destinadas a pessoas com deficiência, reforçando o compromisso com a inclusão.
Outra frente de contratação concentra-se na área fiscal. As vagas são direcionadas a candidatos que estejam cursando ou já tenham concluído Ciências Contábeis, com conhecimento em sistemas de gestão tributária.
Assim, as atividades envolvem apoio nas rotinas de fechamento, conferência de impostos e cumprimento de obrigações acessórias dentro dos prazos legais, além do acompanhamento da legislação tributária.
Setor administrativo
Também há oportunidades para o setor administrativo. As vagas buscam profissionais com perfil de liderança, organização e boa comunicação.
Dessa forma, entre os requisitos estão ensino médio completo, conhecimento intermediário em Excel e experiência com atendimento ao cliente e rotinas administrativas. Assim, as posições oferecem salário e benefícios, com atuação presencial em cidade do interior capixaba.
Desse modo, os processos seletivos seguem abertos e os interessados devem encaminhar o currículo por meio dos canais informados nos anúncios ou realizar o cadastro em plataformas digitais de recrutamento.
Nesse sentido, as empresas orientam que os candidatos confiram atentamente os requisitos antes da inscrição.