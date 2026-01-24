Segurança

Suspeito de diversos furtos em Marataízes é preso

Ação integrada da Polícia Civil e da Guarda Municipal resultou em prisão em flagrante no bairro Belvedere.

A Polícia Civil do Espírito Santo e a Guarda Municipal de Marataízes prenderam, na tarde desta sexta-feira (23), o autor de uma sequência de furtos a residências no bairro Belvedere, em Marataízes.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Marataízes e o Serviço de Inteligência da Guarda Municipal. A atuação integrada permitiu interromper crimes que vinham gerando insegurança entre os moradores da região.

A Polícia Civil informou que a prisão do suspeito aconteceu em flagrante, após o mesmo arrombar e invadir uma residência. O morador percebeu o crime ao retornar ao imóvel e acionou as forças de segurança.

Em seguida, com apoio de testemunhas e informações repassadas por vizinhos, as equipes localizaram o autor. Durante a abordagem, os agentes recuperaram os objetos subtraídos.

As investigações indicam que o suspeito utilizava o mesmo modo de agir em diferentes ocorrências. Dessa forma, a repetição dos crimes ampliou a sensação de medo no bairro.

O delegado de Polícia, Thiago Gomes Viana, informou que a Polícia Civil representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Segundo ele, a medida busca preservar a ordem pública e evitar a continuidade dos furtos.

Por fim, o caso segue para análise do Poder Judiciário. O suspeito permanece à disposição da Justiça e aguarda os próximos procedimentos legais.

