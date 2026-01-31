Tempestades colocam Espírito Santo em alerta laranja

O Espírito Santo está sob alerta laranja de tempestade neste sábado (31), conforme aviso emitido pelo INMET. O comunicado indica grau de severidade de perigo e vale para todo o território capixaba, da meia-noite até as 23h59.

De acordo com o instituto, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou volumes que podem chegar a 100 milímetros por dia. Além disso, há previsão de ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Diante desse cenário, o risco é considerado elevado. O aviso aponta possibilidade de corte no fornecimento de energia elétrica, alagamentos, queda de árvores e danos em plantações. Por isso, órgãos de proteção reforçam a necessidade de atenção redobrada ao longo do dia.

Paralelamente, o Espírito Santo também permanece sob alerta amarelo de chuvas intensas, classificado como perigo potencial. Esse aviso indica precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos de até 60 km/h. Contudo, os impactos tendem a ser menos severos quando comparados ao alerta laranja.

Apesar disso, a combinação dos dois alertas amplia o estado de atenção. Assim, autoridades recomendam que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e adote medidas preventivas, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

Orientações de segurança