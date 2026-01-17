Tempo aberto marca o sábado (17) no Espírito Santo

O tempo aberto no Espírito Santo predomina neste sábado sob influência de ar seco associado a um sistema de alta pressão. Segundo o Incaper, não há previsão de chuva no Estado.

Além disso, as temperaturas apresentam leve elevação ao longo do dia. O vento sopra fraco a moderado no litoral, sem provocar alterações significativas.

Na Grande Vitória, por sua vez, o tempo aberto no Espírito Santo garante poucas nuvens e ausência de chuva. As temperaturas variam entre 21 °C e 33 °C.

Em Vitória, da mesma forma, os termômetros marcam mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. O vento permanece fraco a moderado.

Tempo aberto no Sul do ES

Na Região Sul, em seguida, o cenário segue estável, com poucas nuvens e tempo seco. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 33 °C.

Já nas áreas mais altas da Região Sul, ainda assim, os termômetros registram mínima de 18 °C e máxima de 30 °C, mantendo o padrão do tempo aberto no Espírito Santo.

Na Região Serrana, além disso, o sábado também será de poucas nuvens. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 16 °C e a máxima a 33 °C.

Por outro lado, nas áreas altas, as temperaturas variam entre 14 °C e 30 °C, sem previsão de chuva.

Na Região Norte, na sequência, o tempo permanece firme, com mínima de 21 °C e máxima de 34 °C. O sol aparece entre poucas nuvens.

Na Região Noroeste, igualmente, as áreas menos elevadas registram mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a máxima chega a 31 °C.

Por fim, na Região Nordeste, por fim, o tempo aberto no Espírito Santo garante poucas nuvens, vento fraco a moderado e temperaturas entre 22 °C e 32 °C.