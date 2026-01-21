Tempo instável mantém chuva em todas as regiões do Espírito Santo nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (21) indica tempo instável em todo o Espírito Santo, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Entretanto, as áreas com maior chance de precipitação são as regiões Sul, Serrana e parte da Região Noroeste.

Dessa forma, de acordo com o Incaper, há risco de acumulados expressivos em alguns trechos, em razão da persistência das chuvas.

Além disso, as temperaturas permanecem amenas em todo o estado, e o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral, com rajadas ocasionais.

Confira a previsão por região:

Grande Vitória

Muitas nuvens, com chuva ao longo do dia. Além disso, o vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 26 °C.

Região Sul

Céu encoberto, com chuva ao longo do dia. Do mesmo modo, o vento permanece fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 22 °C.

Região Serrana

Céu encoberto, com chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 23 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 22 °C.

Região Norte

Muitas nuvens, com chuva ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

Céu encoberto, com chuva ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Assim, em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Região Nordeste

Muitas nuvens, com chuva ao longo do dia. Por fim, o vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 29 °C.